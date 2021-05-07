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Пасмурная погода в Минске сохранится до конца этой недели

В субботу ветер с порывами до 14 метров в секунду и кратковременные дожди. Воздух прогреется до плюс 12. В воскресенье преимущественно без осадков и 11-16 градусов тепла.

Отопление в жилых домах начнут отключать 12 мая

Существенно потеплеет в столице и области на следующей неделе. Днем до 22 градусов со знаком плюс. Отопление в жилых домах в столице начнут отключать со среды, 12 мая


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