Солнечное лето вернется в столицу и область на этой неделе. Неустойчивая и пасмурная погода задержится только до среды. Завтра в Минске в течение дня возможные дожди и гроза, днем до 18 тепла. В среду тучи разойдутся, осадков в прогнозах нет, днем 24 с плюсом. Повышаться температура воздуха будет до конца этой недели. В четверг, пятницу и выходные придет жаркое лето. Без осадков и днем 26 с плюсом.



