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Паспорт музейного путешественника объединяет семью

Проект-интерактив: "Музейные лабиринты. Время семейных открытий"


Объединить семью и популяризировать музейное дело - с такой целью в Минске организован проект под названием "Музейные лабиринты. Время семейных открытий". Акция охватила шесть объектов - литературные музеи Янки Купалы и Петруся Бровки, Музей истории Великой Отечественной войны, музеи истории театральной и музыкальной культуры, а также "Белорусскую хатку". Проект стартовал в дни школьных каникул и продлится до 23 мая. Привлекательный момент для участия в проекте - ценовой эквивалент: музеи предлагают единую стоимость билета для всей семьи - 10 рублей. На финише участников ждут призы.

Вступить в конкурсный проект "Музейные лабиринты" можно в любой момент. Для этого достаточно прийти в один из шести музеев - участников акции и получить паспорт музейного путешественника.

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