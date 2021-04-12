Паспорт музейного путешественника объединяет семью



Объединить семью и популяризировать музейное дело - с такой целью в Минске организован проект под названием "Музейные лабиринты. Время семейных открытий". Акция охватила шесть объектов - литературные музеи Янки Купалы и Петруся Бровки, Музей истории Великой Отечественной войны, музеи истории театральной и музыкальной культуры, а также "Белорусскую хатку". Проект стартовал в дни школьных каникул и продлится до 23 мая. Привлекательный момент для участия в проекте - ценовой эквивалент: музеи предлагают единую стоимость билета для всей семьи - 10 рублей. На финише участников ждут призы.