3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Паспорт музейного путешественника объединяет семью
Проект-интерактив: "Музейные лабиринты. Время семейных открытий"
Объединить семью и популяризировать музейное дело - с такой целью в Минске организован проект под названием "Музейные лабиринты. Время семейных открытий". Акция охватила шесть объектов - литературные музеи Янки Купалы и Петруся Бровки, Музей истории Великой Отечественной войны, музеи истории театральной и музыкальной культуры, а также "Белорусскую хатку". Проект стартовал в дни школьных каникул и продлится до 23 мая. Привлекательный момент для участия в проекте - ценовой эквивалент: музеи предлагают единую стоимость билета для всей семьи - 10 рублей. На финише участников ждут призы.
Вступить в конкурсный проект "Музейные лабиринты" можно в любой момент. Для этого достаточно прийти в один из шести музеев - участников акции и получить паспорт музейного путешественника.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП