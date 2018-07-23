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"Паспорт объекта, Дворец спорта". Сегодня на "Беларусь 1"

Уникальные архивные кадры одного из самых известных спортивных сооружений Беларуси. Дворец спорта уже более полувека украшает архитектурный ансамбль нынешнего проспекта Победителей столицы и является его важной частью. Кто создатель Дворца спорта, где в постсоветских странах находятся двойники сооружения и какие виды соревнований пройдут здесь в дни проведения ІІ Европейских игр летом 2019 года. Проект Агентства теленовостей "Паспорт объекта, Дворец спорта". Смотрите сегодня на "Беларусь 1" в рамках "Панорамы".

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