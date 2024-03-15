Паспорта из рук Александра Субботина получили 22 школьника из разных районов Витебской области

Особенно приятно получать паспорт в торжественной обстановке. И особенно приятно получать это в День Конституции - в один из государственных праздников. Ребята собрались лучшие из области. Они пообщались между собой, посмотрят город, посмотрят, как работают органы законодательной и исполнительной власти. Это будет им и для опыта, и для того, чтобы запомнилось. Те посылы, которые они получат от всех участников, я думаю, они будут точно воплощать в жизнь.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома