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Паспорта из рук Александра Субботина получили 22 школьника из разных районов Витебской области

В День Конституции главный документ - паспорт - из рук губернатора получили 22 школьника из разных районов Витебской области. Это отличники учебы, победители олимпиад, спортсмены, волонтеры и активисты.

После торжественной церемонии юные граждане Беларуси могли задать вопросы Александру Субботину. Интересовались, какие цели ставит губернатор в Год качества, какие символы борьбы нашего народа с фашизмом должен знать каждый белорус и каких приоритетов придерживаться молодежи.

Особенно приятно получать паспорт в торжественной обстановке. И особенно приятно получать это в День Конституции - в один из государственных праздников. Ребята собрались лучшие из области. Они пообщались между собой, посмотрят город, посмотрят, как работают органы законодательной и исполнительной власти. Это будет им и для опыта, и для того, чтобы запомнилось. Те посылы, которые они получат от всех участников, я думаю, они будут точно воплощать в жизнь.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

В завершение школьники посетили рабочий кабинет руководителя Витебской области. И все, кто пожелал, могли присесть за рабочий стол председателя облисполкома.

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