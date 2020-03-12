Паспорта вручили школьникам Минской области

Самые активные и талантливые школьники из разных уголков Минской области собрались сегодня в столице. В преддверии Дня Конституции уже по традиции ученики в торжественной атмосфере получили свой главный документ. Паспорта юным художникам, спортсменам, исследователям вручил губернатор центрального региона Александр Турчин. В год 75-летия Великой Победы мероприятие символично прошло в Музее истории Великой Отечественной войны.