Пассажиропоток авиакомпаний сократился в 2020 году на 60 %

Об этом заявили эксперты Международной организации гражданской авиации. За 12 месяцев перелеты совершили 1 миллиард 800 миллионов человек. Эксперты отмечают, что падение спроса на авиаперевозки началось еще в январе 2020-го года, однако тогда оно наблюдалось лишь в нескольких странах. Постепенно список государств, вводивших ограничения на въезд, расширялся, и уже в марте воздушный пассажиропоток почти полностью иссяк. Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны принять срочные меры для поддержки гражданской авиации в условиях пандемии, не забывая при этом о вопросах изменения климата.