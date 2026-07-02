Пассажиров автобуса, попавшего под атаку дрона в Брянской области, везут домой

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Автобус белорусского перевозчика, следовавший по маршруту Минск - Анапа, получил повреждения в результате атаки беспилотника в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области, сообщает БЕЛТА.

По словам директора компании перевозчика ООО "ФИДИ Экспресс" Константина Дегтерева, в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. "Удар пришелся в лобовое стекло. Два человека получили осколочные ранения от разбившегося стекла. К счастью, серьезно никто не пострадал", - рассказал Константин Дегтерев.

Он отметил, что компания оперативно направила к месту происшествия резервный автобус. "Мы сразу отправили еще один автобус. Всех пассажиров уже забрали и везут на территорию Беларуси", - сообщил руководитель компании.

Автобус выполнял рейс из Минска в Анапу через Гомель и Добруш. Обстоятельства происшествия уточняются.

Также в автобусе находились шестеро россиян, они находятся в пункте временного размещения.