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Пассажиров рейса Хургада - Минск доставят в Беларусь на резервном самолете

Александр Камович - из Национального аэропорта Минск. Будем следить за развитием событий (видео).


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