Пассажиров столичного метрополитена с новогодними праздниками поздравляют Дед Мороз и Снегурочка

Сказочные волшебники дарят не только новогоднее настроение. Если повезет, в подземке можно получить и сладкие подарки не только детям, но и взрослым. Кроме того атмосферу праздника создают и новогодние составы. Вагоны украшены тематическими рисунками - Дед Мороз в санях, снежинки, еловые лапки, здесь же и новогодние гирлянды и игрушки. Напомним, минская подземка на время праздников изменит режим работы.