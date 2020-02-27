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Пассажирский автобус МАЗ-303 успешно прошел испытания на маршруте в Казани

Новинка Минского автомобильного завода - пассажирский автобус МАЗ-303 - успешно прошел испытания на маршруте в российском городе Казани. У самой машины новый, яркий дизайн, кузов сделан из нержавеющих материалов. Немало бонусов в салоне для пассажиров, это, к примеру, кондиционер, USB-зарядка на каждом ряду, полуторные сидения.Новым МАЗом заинтересовались и польские города. В перспективе такой автобус появится и на улицах Минска.

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