Пассажирский автобус МАЗ-303 успешно прошел испытания на маршруте в Казани

Новинка Минского автомобильного завода - пассажирский автобус МАЗ-303 - успешно прошел испытания на маршруте в российском городе Казани. У самой машины новый, яркий дизайн, кузов сделан из нержавеющих материалов. Немало бонусов в салоне для пассажиров, это, к примеру, кондиционер, USB-зарядка на каждом ряду, полуторные сидения.Новым МАЗом заинтересовались и польские города. В перспективе такой автобус появится и на улицах Минска.

