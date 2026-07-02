Пассажиры и водители атакованного дроном в Брянской области автобуса доставлены в Беларусь
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Автор:Редакция news.by
Специальная группа из Гомеля доставила в Беларусь пассажиров и водителей автобуса, который был сегодня атакован беспилотником на таможенном переходе "Красный Камень" в Брянской области, сообщает БЕЛТА.
"На данный момент эвакуированные пересекли границу и находятся на территории Гомельской области", - отметили в облисполкоме.
Пострадавших водителей и одного пассажира доставят в Гомельскую областную больницу.