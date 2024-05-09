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Пастырские курсы в 1941-1945 гг. были инициированы фашистской администрацией для прославления политики оккупантов
Для некоторых руководителей Германии реализация церковной стратегии стала отправной точкой для удовлетворения собственных амбиций. В противоборство вступили нацистские спецслужбы - Главное управление имперской безопасности и абвер. Одни поддерживали Бормана и его позицию - развивать религиозную жизнь на оккупированных территориях. Абвер был на стороне Розенберга, который выступал за использование религии как инструмента для реализации экономических и политических планов.
Розенберг сам жил в России и получил образование. Знал, что это такое.
Мы не будем препятствовать возрождению православной церкви, но мы будем четко проводить линию на ее максимальное дробление.
Адольф Гитлер негативно относился к христианству в любых его формах, отметил замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук Геннадий Краско. "Христианская любовь, как отмечали нацистские политические деятели, была несовместима с ролью завоевателей. Германия ведь являлась страной, которая видела себя во главе всего мира. Нельзя одновременно быть и последователем христианства с его христианской любовью, и завоевателем", - пояснил он.
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Политика немецких оккупационных властей заключалась в принципе "разделяй и властвуй". Главная задача была - отделить Белорусскую православную церковь от влияния Московского патриархата, - рассказал настоятель гарнизонного храма святителя Николая Чудотворца в Брестской крепости, кандидат богословия протоиерей Виталий Хоновец.
Деятельность церкви и церковных структур на оккупированной территории Беларуси столкнулась с четкими и даже жесткими требованиями оккупантов. Эти требования были направлены не для развития церкви, не для сохранения веры. Они все равно ставили отдаленные задачи уничтожения. И христианство никак не вписывалось в доктрину нацизма, считает ректор Минской духовной академии архимандрит Афанасий (Соколов).
Противоречия, которые существовали в германской религиозной политике, на оккупированных территориях, хорошо отражает один из нормативных актов. Это оперативный приказ № 10, который был принят РСХА главным управлением имперской безопасности летом 1941 года. Там говорилось о том, что запрещается оказывать любую помощь в возобновлении религиозной деятельности - это значит в открытии храмов, обучении, подготовке священнослужителей на оккупированных территориях.
Издавая различные нормативные акты, директивы, приказы, нацисты пытались привлечь на свою сторону священнослужителей. Через них доводить до населения необходимую информацию.
Во время оккупации Беларуси немецкая администрация дала добро на открытие пастырских курсов. Иногда туда набирали людей совершенно далеких от церкви. Но из них тоже готовили священников. Руководил обучением Филофей Нарко. Но на каждом из занятий присутствовал представитель гражданской администрации и службы безопасности СД. Такие курсы действовали в Минске, Гродно, Новогрудке, Витебске, Жировичах. С 1941-го по 1945 год были возведены в сан священника более 200 человек.
После обучения священников направляли в приходы по всей стране. Перед ними ставилась задача - прославлять политику оккупантов и настраивать население против партизан. Целью, к которой стремились нацистские власти в отношении религиозной стратегии в Беларуси, был раскол.
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