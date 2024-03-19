"Пасяўная-2024: мы пачынаем!" - белорусские аграрии залетели с новым трендом в соцсети

Видео, снятые белорусскими неутомимыми аграриями, не только напоминают нам о наступлении интенсивного периода для сельских тружеников, но и вдохновляют своими позитивом и энтузиазмом. Они демонстрируют, как сельские работники идут в настоящую битву, где земля - их поле сражения, а будущий урожай - заслуженная награда.