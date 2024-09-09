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Патологоанатом и санитар морга от родственников умерших незаконно получили более 20 тыс. рублей
Врач-патологоанатом, заведующий межрайонным патологоанатомическим отделением областного клинического патологоанатомического бюро в Волковыске вместе с санитаром морга незаконно получали гонорары от родственников умерших, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскийобластнойсуд.
Врач-патологоанатом, используя свое служебное полномочие, действуя в группе и по предварительному сговору с санитаром морга и по совместительству рабочим ритуальных услуг этого учреждения, с 8 февраля 2021 года по 26 декабря 2023 года, оказывали услуги по обслуживанию тел умерших, не заключив договоры с обратившимися в морг их родственниками. За это они получали гонорары, которые присваивали. Таким образом они завладели денежными средствами учреждения здравоохранения на общую сумму более 20 тыс. рублей.
В судебном заседании обвиняемые полностью признали вину, добровольно возместили ущерб, причиненный преступлением.
Суд признал врача-патологоанатома виновным в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. На основании ч.3 ст.210 УК он приговорен к лишению свободы на 4 года со штрафом 100 базовых величин, а также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных обязанностей сроком на 5 лет. Санитару морга на основании той же статьи УК назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года со штрафом 40 базовых величин и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных обязанностей сроком на 3 года.
В соответствии с ч.2 ст.77 УК постановлено применить к заведующему патологоанатомическим бюро отсрочку исполнения назначенного наказания в виде лишения свободы на срок 3 года, к санитару морга - на срок 2 года.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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