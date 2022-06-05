Патриарх Кирилл: Призываю благословение Божие на белорусский народ, на Беларусь

1030-летие крещения наших земель празднует в этом году православная конфессия! Летоисчисление распространения этой христианской ветви на Беларуси ведется с установления Полоцкой епископской кафедры в 992 году. Это событие в жизни государства является одним из ключевых моментов Года исторической памяти. По случаю столь знаковой даты в Беларусь с визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.





Важно для меня то, что я ступил на очень доброжелательную, открытую, красивую и духовно сильную землю. Поэтому призываю благословение Божие на белорусский народ, на Беларусь, чтоб Господь хранил всех вас от всякого зла и способствовал духовному и экономическому развитию во благо народа. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Чтобы возносить молитвы за белорусскую землю и народ, Его Святейшество прилетел накануне спецрейсом и первым делом почтил подвиг героев войны, возложив цветы к монументу Победы. У Предстоятеля Русской православной церкви это традиция.

А далее поклон еще одному герою нашей страны - первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету, который буквально месяц назад на века застыл в бронзе у Кафедрального собора. Нашему Владыке - букет любимых белых роз. После трогательного, ностальгического момента делегация священнослужителей Беларуси и России во главе с Патриархом провели утреню всенощного бдения в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Само же праздничное богослужение в зеленых мантиях - символ животворения и вечной жизни.

В память о совместной молитве Патриарх преподнес митрополиту Вениамину крест и две панагии, а для белорусских приходов передал 21 экземпляр напрестольного Евангелия. Владыка Вениамин поблагодарил его Святейшество за участие в торжествах и преподнес один из списков Оршанской иконы Божьей Матери - лучший образец белорусской иконописи 17-го века.





Поздравляю с праздником и очень рад, что Господь меня привел на героическую белорусскую землю, действительно отмеченную великим подвигом народа, ставшего на защиту Отечества в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Сегодня же утром Предстоятель Русской православной церкви отправился на святую землю, в колыбель христианства на Беларуси - Полоцк. Там он возглавил основные торжества по случаю 1030-летия крещения наших земель и дня памяти преподобной Евфросинии Полоцкой. Его Святейшество провел позднюю божественную литургию в Кресто-Воздвиженском храме Спасо-Евфросиниевского монастыря, разделив минуты общей молитвы со множеством паломников из разных уголков страны.

Сегодня день, который будет вписан в историю православия на белорусской земле. Мы сегодня преклоняемся преподобной Евфросинии игумении Полоцкой. И то, что сегодня с визитом Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл здесь, на полоцкой земле, это особый знак уважения к истории белорусской земли, истории православия, уважения ко всем тем людям, которые приходят в храм. Дмитрий Мезенцев, госсекретарь Союзного государства