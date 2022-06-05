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Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Полоцке
Для участия в торжествах по случаю 1030-летия православия в Беларуси прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня, в день памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, глава Русской православной церкви совершил Божественную литургию в Полоцке. Все подробности мы узнаем у Ольги Медведь (прямое включение).
Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в Полоцке
Ольга, служба в Крестовоздвиженском храме Спасо-Еврфросиниевского монастыря еще идет, и согласно протоколу закончится она буквально через полчаса. Желающих объединиться в общей молитве с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом достаточно много, всех паломников святыня не вместила, мы следим за событиями Литургии у стен собора. Для удобства верующих установили большой экран с прямой трансляцией, которая идет и на телеканале "Беларусь 3".
Прибыл Святейший около 10 часов под торжественный колокольный звон. Встречали Патриарха митрополит Вениамин - Патриарший Экзарх всея Беларуси, игуменья Евфросиниевской обители - монахиня Евдокия, а также высокие государственные деятели, монашествующие, духовенство и сотни верующих.
Беларусь празднует 1030-летие православия
Помимо торжеств, связанных с 1030-летием православия в Беларуси, мы сегодня поминаем заступницу земли нашей, основательницу Спасо-Евфросиниевской обители в городе Полоцке, просветительницу - преподобную Евфросинию Полоцкую. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл первым делом поклонился мощам первой женщины, канонизированной Русской православной церковью. А дальше молитвы за Беларусь, за мир и наши братские народы.
Мы абсолютно убеждены, что наша история, история многостраничной летописи православия, история новых побед, которые мы обязаны совершать ради людей, чтобы быть успешнее, увереннее, - это все взаимосвязано". Мы сегодня говорим друг другу: "С праздником!" и встречаем Святейшего Патриарха.
В Евфросиниевскую обитель направляются тысячи паломников из Софийского собора. По окончании единственной в году службы, которая проходит только в день памяти преподобной Евфросинии, крестный ход традиционно идет именно по маршруту, связанному с ее земной жизнью.
Место единения всех верующих будет здесь, на территории обители, они соединятся в один общий крестный ход. Далее у Патриарха Московского и всея Руси Кирилла закрытая программа. Празднования же по случаю дня памяти преподобной Евфросинии Полоцкой продолжатся у стен Спасо-Преображенского храма, вход в который уже усыпан цветами.
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