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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на белорусскую землю
Сегодня в Национальном аэропорту Минск встречали Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Владыко прибыл на белорусскую землю в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси. После прилета Владыке вручили букет белых роз. Это не первый визит Патриарха в Беларусь. С нашей страной Кирилла связывает история его семьи. Программа визита Святейшего Патриарха в этот раз рассчитана на три дня. В понедельник в Минске пройдет заседание Священного Синода.
"Это первое заседание в истории нашей церкви на белорусской земле. Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе и отреагировать на то, что сегодня происходит в семье православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается на Украине. Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов. Пусть благословение Божие прибывает над белорусской землей".
Из аэропорта Патриарх направился в Свято-Духов кафедральный собор Минска. Там его уже ждали тысячи белорусских верующих. Предстоятель Русской православной церкви возглавил вечернее богослужение. Завтра Святейший Владыка совершит чин освящения Всехсвятского храма. Храма, который стал символом возрожденной духовности. Трансляцию сакрального события можно будет увидеть на телеканале "Беларусь 3". Начало в 18:35.
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