Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл на белорусскую землю

Сегодня в Национальном аэропорту Минск встречали Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Владыко прибыл на белорусскую землю в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси. После прилета Владыке вручили букет белых роз. Это не первый визит Патриарха в Беларусь. С нашей страной Кирилла связывает история его семьи. Программа визита Святейшего Патриарха в этот раз рассчитана на три дня. В понедельник в Минске пройдет заседание Священного Синода.

"Это первое заседание в истории нашей церкви на белорусской земле. Нам предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе и отреагировать на то, что сегодня происходит в семье православных церквей, и на ту ситуацию, которая складывается на Украине. Я надеюсь, что православная церковь найдет в себе силы преодолеть те кризисные явления, которые существуют, сохранить свое единство, столь необходимое для духовного возрождения наших народов. Пусть благословение Божие прибывает над белорусской землей".