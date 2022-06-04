Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Минск с визитом

1030 лет назад белорусские земли приняли православие. Отсчет официальной биографии Православной церкви в Беларуси ведется с момента появления епархии в Полоцке. Завтра, 5 июня, празднование духовной даты состоится в колыбели православия на наших землях - полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре. А уже сегодня в Минск с визитом прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он же возглавил и службу в Свято-Духовом кафедральном соборе. Съемочная группа АТН сопровождала владыку.



Лидия Заблоцкая продолжит. Святейший Патриарх ступал с трапа на белорусскую землю в октябре 2018-го. Тогда в Минске проводили Священный синод Русской православной церкви. Сегодня же никаких решений за круглым столом. В насыщенной трехдневной повестке молитвы за Беларусь и служения в честь 1030-летия православия на наших землях.





Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси:

Чувства очень положительные, потому что это мой первый визит после того, как началась эта напасть с ковидом. И такая прекрасная погода, и такие дивные пейзажи белорусские. Я ступил на очень доброжелательную, очень открытую, красивую и духовно сильную землю. Поэтому призываю благословение Божие на белорусский народ, на Беларусь, чтобы Господь хранил всех вас от всякого зла и способствовал и духовному, и экономическому развитию во благо народа.



Святейший Патриарх Московский и всея Руси возложил цветы к монументу Победы

Первая точка в маршруте Святейшего не для отдыха или передышки. Прямо по курсу и всегда традиционно в графике посещений Патриарха храм под открытым небом. Святая святых - площадь Победы. Предстоятель Русской православной церкви каждый свой визит возлагает цветы в память о подвиге белорусского народа, который лицом к лицу столкнулся со страшной фашистской агрессией.

Эпицентром молитвы сегодня стал главный православный храм страны. У Свято-Духова кафедрального собора за час собрались сотни верующих и белорусское духовенство. И это несмотря на то, что о прибытии Патриарха Кирилла стало известно буквально накануне. Здесь каждый смог присоединиться к утрене всенощного бдения.

Богослужение поистине праздничное - завтра православный мир вспомнит преподобную Евфросинию Полоцкую. Увы, весь храм не вместил желающих присоединиться к молитве, потому внимание неравнодушных горожан направлено на экран.





Патриарх Кирилл возглавил утреню всенощного бдения

Кортеж Святейшего Патриарха подъехал к храму без опозданий. И сразу с поклоном и белыми розами владыка направился к первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету. Само же праздничное богослужение священнослужители провели в зеленых одеяниях. Это символ животворения и вечной жизни. Священники облачаются в него каждый раз, когда на календаре дни памяти преподобных или Вход Господень в Иерусалим.





Пик празднования 1030-летия православия в Беларусизавтра в Полоцке