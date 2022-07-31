Патрик Поппель: Европейские политики поддерживают линию США, а Европа становится жертвой

В интервью "Главному эфиру" геополитический аналитик из Австрии Патрик Поппель, рассказал, что то, что европейцы могут видеть каждый день, – это высокие цены, когда идут в супермаркет или в магазин, а также очень большие счета за газ.



"Именно такую ситуацию мы наблюдаем в Европе. Это бумеранг против нашей экономики и против наших людей, потому что наши политики поддерживают только политику США, а жертвой этого является Европа", - заявил Поппель.



Австрийский аналитик, отметил, что европейцы понимают, что в начале осени и зимой у них будет много проблем с газом и с остальным топливом. "И проблема здесь не в политике европейских государств, а в том, что мы являемся частью геополитической игры США, которую они затеяли в Евросоюзе", - подытожил Патрик Поппель.