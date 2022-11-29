Патриот, дипломат, настоящий человек. Беларусь прощается с Владимиром Макеем

У нас были планы, которым, к сожалению, не удалось реализоваться. В воскресенье должны были встречаться с Владимиром Макеем и Сергеем Лавровым за дружеским ужином, а в понедельник проводить совместную коллегию двух министерств. К сожалению, вместо этого мы находимся сегодня в этом зале. Ушел из жизни прекрасный человек, блестящий дипломат, профессионал своего дела, наш коллега по дипломатическому цеху.Не забудем тот вклад, который он внес в развитие двухсторонних отношений, продвижения Союзного государства. Но прежде всего Владимир Владимирович был патриотом Беларуси, патриотом в высшем значении этого слова. Интересы страны для него были превыше всего. Мы это знали, уважали, нам было очень приятно работать с ним все эти годы. Одновременно Владимир Владимирович был большим другом России. Он понимал ту важность, которую Россия представляет для Беларуси с точки зрения ее будущего и благополучия ее граждан. Одновременно он поддерживал идею союза трех братских стран - Украины, России и Беларуси. С его именем связана история заключения Минских соглашений.

Андрей Руденко, замминистра иностранных дел России