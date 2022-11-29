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Патриот, дипломат, настоящий человек. Беларусь прощается с Владимиром Макеем
Сегодня Беларусь прощается с Владимиром Макеем.
Траурная церемония в Центральном доме офицеров началась в 10:00. Александр Лукашенко одним из первых пришел туда пешком. Венок от Президента и соболезнования родным.
На прощание с министром иностранных дел прибыли высшие должностные лица страны, руководители министерств и ведомств, представители госорганов. Также госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, представители зарубежных дипломатических миссий.
Конечно, это большое горе. Для меня лично это большое потрясение. Мы с Владимиром Владимировичем много лет работали. И всегда помимо общих дел, государственных дел, он нам всем дарил кусочек позитива, здравомыслия, делился этим. Вот сгорел человек. Быстро, как-то очень неожиданно. Это большая утрата чисто по-человечески. И, конечно, жалко потерять такого государственного деятеля. Это личность, которая навсегда войдет в историю нашей страны.И как отметил Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси, министр Макей был большим другом китайского народа. Он внес большой вклад в развитие китайско-белорусских дружественных отношений.
У нас были планы, которым, к сожалению, не удалось реализоваться. В воскресенье должны были встречаться с Владимиром Макеем и Сергеем Лавровым за дружеским ужином, а в понедельник проводить совместную коллегию двух министерств. К сожалению, вместо этого мы находимся сегодня в этом зале. Ушел из жизни прекрасный человек, блестящий дипломат, профессионал своего дела, наш коллега по дипломатическому цеху.Не забудем тот вклад, который он внес в развитие двухсторонних отношений, продвижения Союзного государства. Но прежде всего Владимир Владимирович был патриотом Беларуси, патриотом в высшем значении этого слова. Интересы страны для него были превыше всего. Мы это знали, уважали, нам было очень приятно работать с ним все эти годы. Одновременно Владимир Владимирович был большим другом России. Он понимал ту важность, которую Россия представляет для Беларуси с точки зрения ее будущего и благополучия ее граждан. Одновременно он поддерживал идею союза трех братских стран - Украины, России и Беларуси. С его именем связана история заключения Минских соглашений.
Владимир Владимирович всегда очень тонко чувствовал все направления международного сотрудничества, очень четко понимал те задачи, которые стоят. И, безусловно, всегда оказывалась очень серьезная поддержка. Хотел бы отметить то, что помимо высочайшего уровня дипломата, Владимир Владимирович был настоящим человеком, добрым, который отзывался на все просьбы. И это очень важно, мы всегда это очень ценили. Для нас это, конечно, очень тяжелая утрата, большая боль.Владимир Макей трудился на важнейших государственных должностях более двух десятков лет. Последние десять лет был главой внешнеполитического ведомства нашей страны. Владимир Макей похоронен на Восточном кладбище столицы.
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