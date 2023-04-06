Патриота может вырастить только патриот! Как закладывается зерно лидера на примере одной белорусской семьи

События тех страшных лет стали частью генетического кода белорусов. Неприятие войны передается из поколения в поколение. Патриота может воспитать только патриот. Уверенность в этом высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. О том, как формируется то самое патриотическое зерно, на примере одной белорусской семьи рассказала Виктория Шаркова.

Тот редкий момент, когда семья Латышевичей собралась дома. Папа полковник, сын суворовец (дома бывает только на каникулах или во время увольнительных), а мама - военный фельдшер. Через несколько дней Екатерина отправится в новую командировку, а месяц назад она вернулась из Алеппо.

Тогда по поручению главы белорусского государства медицинский отряд отправился в Сирию для оказания помощи населению после последствий землетрясения в Сирии. Полевой лагерь военные развернули в течение суток и начали амбулаторный прием. Екатерина вспоминает, как в два часа ночи проснулась от громких выстрелов. На утро стало известно, это был обстрел аэропорта.

Несмотря ни на что, верная долгу и профессии Екатерина остается до конца, но по семье в поездке, конечно же, скучала.





Работы было очень много, поэтому общались только вечером после рабочего дня. Мы никому не отказывали, всем оказали помощь. Пациенты были разные: самому маленькому был годик, а самому взрослому пациенту было 90 лет. Екатерина Латышевич, старшая медсестра отряда спецназначения Главного военного клинического медицинского центра ВС Беларуси

Это дома глава семейства внимательный муж и отец, а на военном факультете БГУ в звании полковника преподает на кафедре противовоздушной обороны. Дисциплина, коллектив и труд - то, что по мнению Алексея, помогают сформировать настоящий мужской характер. А Минское суворовское училище, куда и поступил сын, - место, где приобретают те самые мужские качества.





В принципе я его с детства учил принимать решения самостоятельно. Он просто увидел тот коллектив, в который он попал. Это дало ему больше самостоятельности. Сейчас он может, знает и умеет сделать то, что необходимо ему самому. Даже если родители какую-то задачу поставят, он выполняет, не спрашивая уже, как, зачем, почему, где взять. Алексей Латышевич, начальник кафедры противовоздушной обороны военного факультета БГУ

Что такое военная выправка и дисциплина, в Минском суворовском училище ребята знают с 12 лет. Расписание плотное: общеобразовательная, спортивная и строевая подготовка. За 70-летнюю историю более 70 выпускников стали генералами. Дослужиться до больших звезд мечтает и Иван Латышевич, продолжатель офицерской династии.

До суворовского училища юноша профессионально занимался спортивно-бальными танцами. Сейчас он умеет и гвоздь вбить, и полонез станцевать, и одеться за одну минуту. Ему не нужно лишний раз напоминать об опрятном внешнем виде. Ребята сами до ювелирного блеска начищают обувь, пряжки на ремнях и идеально отглаживают стрелки на форменных брюках.





Кем я вижу себя в жизни, я еще не определился, но точно знаю, что буду поступать в Военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге. В суворовское училище я решил поступать, во-первых, потому что меня вдохновил пример папы. Во-вторых, меня всегда привлекали такие науки, как математика, физика, а здесь они изучаются на более углубленном уровне. Иван Латышевич, суворовец

В училище ребята находятся 24 часа в сутки, никаких гаджетов и посторонних дел. Здесь с малых лет готовят сильное гражданское звено, которое уже знает, что такое чувство товарищества, Родина, и ответственность за свою страну.

Я ведь уже говорил, патриота может воспитать только патриот. А это уже вопрос к нам. Надо подумать, сколько у нас таких патриотов. Александр Лукашенко, Президент Беларуси