Патриотическая акция БРСМ "Я служу!" включает в себя более 100 проектов

Правда, это как в фильмах показывают, как они живут, как они готовятся. Нынешнее поколение даже не понимает, что такое Великая Отечественная война. Это очень хорошо, что у нас есть развитие патриотизма. Поэтому как-то развивать это, показывать, как это было, как это есть на самом деле, конечно, нужно.

Ульяна Емельянова, учащаяся Минского государственного областного колледжа