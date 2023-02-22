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Патриотическая акция БРСМ "Я служу!" включает в себя более 100 проектов

В преддверии Дня защитников Отечества Союз молодежи проводит цикл военно-патриотических мероприятий. Более ста проектов - экскурсии в воинские части, встречи с солдатами, ветеранами и соревнования по сборке-разборке стрелкового оружия - все это часть патриотической акции БРСМ "Я служу!". Центральным событием сегодня стала экскурсия по 49-й радиотехнической бригаде ВВС и войск ПВО.


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Правда, это как в фильмах показывают, как они живут, как они готовятся. Нынешнее поколение даже не понимает, что такое Великая Отечественная война. Это очень хорошо, что у нас есть развитие патриотизма. Поэтому как-то развивать это, показывать, как это было, как это есть на самом деле, конечно, нужно.
Ульяна Емельянова, учащаяся Минского государственного областного колледжа
Папа служил у меня в армии. Пришел старшим сержантов. Много рассказывал. Понравилось - тоже хочу.
Максим Ковалевич, учащийся Минского государственного областного колледжа

Участники акции возложили цветы на Аллее Героев и в рамках международного интерактивного проекта "Цифровая звезда" оцифровали это памятное место. Теперь найти его в базе можно по QR-коду.


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Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ: Сегодня мы провели в рамках посещения воинской части, оцифровку Аллеи Героев. Она стала очередной в большом списке монументов, которыми гордится наша Беларусь. Это проект, который включает в себя более 1 300 памятных мест по всей стране.
Максим Ковалевич, учащийся Минского государственного областного колледжа


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Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: Все организации подключаются к акции, чтобы как-то поднять настроение нашим мужчинам, которые охраняют рубежи Беларуси, являются защитниками. И сейчас как никогда мы понимаем, как близки нам эти люди и сколько зависит от них.
Максим Ковалевич, учащийся Минского государственного областного колледжа

В канун профессионального праздника Белорусский союз женщин символично передал защитникам нашей страны частичку теплоты дома "Мамины пироги". Проект "Я служу!" реализуется в два этапа. Первый посвящен Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, второй - весеннему и осеннему призывам.

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