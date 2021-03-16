Патриотическая акция "Память" по благоустройству мемориалов, хранящих историю белорусского народа

Патриотическая акция по благоустройству мемориалов

Ветераны, молодежь сегодня объединились в масштабной патриотической акции по благоустройству мемориалов. Как дань памяти героям.

Кирилл Адамов, первый секретарь Могилевского районного комитета БРСМ:

"Мы - молодежь Могилевского района - помним и чтим память наших предков, наших героев, которые погибли за независимость нашей Родины. У нас нет времени бегать на митинги, сидеть в чатах. Мы делаем конкретно работу".

Денис Михасев, депутат Могилевского районного Совета депутатов:

"Такими акциями мы хотим показать, что мы едины. Мы помним всех тех, кто заплатил дорогой ценой - своей жизнью - за нашу Победу, за нашу свободу. Мы, белорусы, мирная нация и мы должны вспомнить об этом".

Сестра Хатыни - деревня Шауличи. В годы Великой Отечественной фашисты полностью стерли ее с лица земли за то, что рядом с селом убили немецкого врача. 366 местных жителей, из которых 120 детей, были расстреляны, а все дома сожжены. На месте трагедии мемориальный комплекс, куда ежегодно приезжают тысячи людей.

Многолюдно сегодня и у мемориала в деревне Куписк. Благоустроить территорию приехали, как говорится, всем миром: школьники, коммунальники, местные жители. Наталья Жишко сейчас живет в райцентре. Но родом из соседней деревни, которую в годы войны тоже сожгли. Такая же судьба за неделю до освобождения Новогрудского района постигла и Куписк.

Наталья Жишко, жительница г. Новогрудка:

"Один из партизан на этой земле повторил подвиг Матросова. Михаил Белуш закрыл своим телом пулеметную амбразуру и тем самым дал возможность захватить гарнизон. И, конечно, фашисты не могли это оставить безнаказанным, и деревня была сожжена".

Сергей Ковецкий, житель г. п. Любча:

"Со скорбью это вспоминается. И я просто не мог не прийти сюда почтить память и убраться для того, чтобы и мы, и дети наши, и внуки помнили. Если жива память - значит жива и страна и живы будут люди".

Елена Шайбак, жительница г. п. Любча:

"Для нас вдохновение, что мы передаем эту историю нашему будущему поколению. Некоторые граждане нашей страны хотят переписать историю, забыть то, что было. Мы не должны этого допустить".

Беларусь помнит