3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Патриотическая акция "Память" по благоустройству мемориалов, хранящих историю белорусского народа
Патриотическая акция по благоустройству мемориалов
Ветераны, молодежь сегодня объединились в масштабной патриотической акции по благоустройству мемориалов. Как дань памяти героям.
Кирилл Адамов, первый секретарь Могилевского районного комитета БРСМ:
"Мы - молодежь Могилевского района - помним и чтим память наших предков, наших героев, которые погибли за независимость нашей Родины. У нас нет времени бегать на митинги, сидеть в чатах. Мы делаем конкретно работу".
Денис Михасев, депутат Могилевского районного Совета депутатов:
"Такими акциями мы хотим показать, что мы едины. Мы помним всех тех, кто заплатил дорогой ценой - своей жизнью - за нашу Победу, за нашу свободу. Мы, белорусы, мирная нация и мы должны вспомнить об этом".
Сестра Хатыни - деревня Шауличи. В годы Великой Отечественной фашисты полностью стерли ее с лица земли за то, что рядом с селом убили немецкого врача. 366 местных жителей, из которых 120 детей, были расстреляны, а все дома сожжены. На месте трагедии мемориальный комплекс, куда ежегодно приезжают тысячи людей.
Многолюдно сегодня и у мемориала в деревне Куписк. Благоустроить территорию приехали, как говорится, всем миром: школьники, коммунальники, местные жители. Наталья Жишко сейчас живет в райцентре. Но родом из соседней деревни, которую в годы войны тоже сожгли. Такая же судьба за неделю до освобождения Новогрудского района постигла и Куписк.
Наталья Жишко, жительница г. Новогрудка:
"Один из партизан на этой земле повторил подвиг Матросова. Михаил Белуш закрыл своим телом пулеметную амбразуру и тем самым дал возможность захватить гарнизон. И, конечно, фашисты не могли это оставить безнаказанным, и деревня была сожжена".
Сергей Ковецкий, житель г. п. Любча:
"Со скорбью это вспоминается. И я просто не мог не прийти сюда почтить память и убраться для того, чтобы и мы, и дети наши, и внуки помнили. Если жива память - значит жива и страна и живы будут люди".
Елена Шайбак, жительница г. п. Любча:
"Для нас вдохновение, что мы передаем эту историю нашему будущему поколению. Некоторые граждане нашей страны хотят переписать историю, забыть то, что было. Мы не должны этого допустить".
Беларусь помнит
А еще мемориальные обелиски в агрогородке Хутор и деревне Чкалово в память о жертвах фашизма. Ни один не останется без внимания: и в больших городах, и маленьких деревнях. Масштабная акция по благоустройству проходит по всей стране. Завершится в Хатыни. В день скорби - 22 марта.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов