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Патриотическая акция - по улицам Минска курсировал трамвай Победы

Сегодня по улицам столицы курсировал трамвай Победы. Во время движения школьникам Советского района рассказали о важнейших битвах, освобождении Минска и послевоенном восстановлении города-героя. В акции приняли участие и ветераны. По дороге трамвай останавливался около домов с мемориальными досками. Там участники памятного маршрута вспоминали героев войны.

Конечная остановка - улица Козлова. Школьники и ветераны возложили цветы на Военном кладбище и почтили память погибших во время Великой Отечественной.

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