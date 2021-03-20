ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"

Митинг-реквием в Городокском районе

Присоединились к патриотической акции и жители северного региона. На территории мемориального комплекса "Пантеон памяти" в урочище Воробьевы Горы Городокского района прошел митинг- реквием. Во время Великой Отечественной войны захватчики в Городокском районе частично или полностью уничтожили более 300 деревень, расстреляли и сожгли живьем 8 тысяч человек. Память погибших почтили минутой молчания.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все