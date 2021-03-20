Патриотическая акция "Приди и поклонись. Живая дорога памяти"

Присоединились к патриотической акции и жители северного региона. На территории мемориального комплекса "Пантеон памяти" в урочище Воробьевы Горы Городокского района прошел митинг- реквием. Во время Великой Отечественной войны захватчики в Городокском районе частично или полностью уничтожили более 300 деревень, расстреляли и сожгли живьем 8 тысяч человек. Память погибших почтили минутой молчания.