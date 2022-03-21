Патриотические маршруты по местам боевой славы - в Минск прибыли школьники из Якутии

Патриотические маршруты по местам боевой славы военных времен. В город-герой Минск (через Москву и Смоленск) прибыли школьники из Якутии. С героическим прошлым наших народов ознакомились в музее Великой Отечественной войны, а совместные патриотические и образовательные проекты обсудили сегодня во время посещения 12-й столичной гимназии. Гостям рассказали о работе патриотических классов, новых форматах воспитания школьников, а также ознакомили с историей учебного заведения через экспозиции школьного музея. Гости из Якутии посещают мемориальные комплексы, памятники советским солдатам и тематические выставки - все это попадает в объективы камер. Главная задача - рассказать школьникам чуть больше об общем подвиге наших народов.