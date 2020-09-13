Патриотический автопробег

За единую, мирную и стабильную Беларусь! В стране продолжаютсяпатриотические акции. Люди, которым небезразлично будущее своей страны, с национальными флагами выезжают на дороги городов. Несколько часов назад масштабный автопробег стартовал от аквапарка "Лебяжий": присоединиться мог абсолютно любой. С государственной символикой колонна более чем из ста автомобилей проехала по Минской кольцевой в сторону Хатыни. Среди участников - также политики, спортсмены, и все они призывают лишь к одному - миру на родной земле (подробности в видео).



Для участников подготовлена экскурсия по мемориальному комплексу. Белорусы возложили цветы у скульптуры "Непокоренный человек".





