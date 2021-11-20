Патриотический автопробег "Дорога памяти" в Лиозно

Лиозно. Мемориальный комплекс "Адаменская горка". Здесь похоронены свыше 2 тысяч советских воинов, партизан и мирных жителей, чья жизнь оборвалась в годы Великой Отечественной войны. Сегодня участники белорусско-российского автопробега патриотов почтили память погибших в борьбе за мир и независимость двух народов. За годы войны в Лиозно фашисты уничтожили свыше 5 тысяч мирных жителей, сожгли 196 деревень, пять из которых не возродились. Патриоты возложили цветы к мемориалу и у его подножия оставили лампады, зажженные в Брестской крепости.



В Лиозно состоялся открытый диалог с участниками российско-белорусского автопробега "Дорога памяти". Активисты рассказали о будущих совместных проектах. Автопробег уже проходит по территории России. Сегодня патриотов встречает Смоленск.