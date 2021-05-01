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Патриотический автопробег с участием военной техники проходит в Витебской области
Автопробег с участием военной техники проходит в Витебской области. Он посвящен 80-летию первых оборонительных боев на Дисненском рубеже и памяти воинов 302 стрелкового полка 29-й стрелковой Полоцкой дивизии, которые погибли при освобождении Миорского и Браславского районов. В самом маленьком городе Беларуси - Дисне - состоялся митинг. К братской могиле советских воинов возложили цветы. Участники автопробега заложили Аллею Памяти. В годы Великой Отечественной этот населенный пункт сильно пострадал, фашисты организовали гетто, где издевались и расстреливали мирное население.
Наш долг, чтобы наши дети, внуки и правнуки об этом знали. Если они будут знать и помнить, то я уверен, что таких трагических событий больше не будет никогда.
Финальной точкой автопробега станет агрогородок Друя. Здесь состоится митинг и праздничный концерт.
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