Патриотический автопробег и промышленный туризм - насыщенная программа объединила активистов в Минске

Воспитанники военно-патриотического клуба "Гранит" и участники проекта "Вызов" сначала автоколонной в цветах государственного флага проехали по проспектам Минска, а затем отправились на кондитерскую фабрику.

Здесь для активистов подготовлена экскурсия. Увидеть процесс изготовления печенья от замеса теста до его фасовки и, конечно же, попробовать вкусные угощения. Промышленный туризм - один из проектов "Патриотов Беларуси". Это не только возможность пройтись по цехам предприятий, но и в деталях увидеть, как создаются бренды "Сделано в Беларуси".