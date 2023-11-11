3.75 BYN
Патриотический автопробег и промышленный туризм - насыщенная программа объединила активистов в Минске
Воспитанники военно-патриотического клуба "Гранит" и участники проекта "Вызов" сначала автоколонной в цветах государственного флага проехали по проспектам Минска, а затем отправились на кондитерскую фабрику.
Здесь для активистов подготовлена экскурсия. Увидеть процесс изготовления печенья от замеса теста до его фасовки и, конечно же, попробовать вкусные угощения. Промышленный туризм - один из проектов "Патриотов Беларуси". Это не только возможность пройтись по цехам предприятий, но и в деталях увидеть, как создаются бренды "Сделано в Беларуси".
"Патриоты Беларуси" проводят такие экскурсии регулярно. Попасть на них может любой желающий. В целом, промышленный туризм активно развивается в нашей стране. Посетить заводы и познакомиться с отечественными брендами можно в разных регионах. В топе экскурсии на предприятия пищевой и легкой промышленности. Также востребованы машиностроение и технопарки.