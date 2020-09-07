Патриотический автопробег колесит по Минской области

Позади около тысячи километров. Патриотический автопробег сейчас колесит по Минской области. Автоакция сегодня объединила Столбцы, Несвиж, Дзержинск, Молодечно, Вилейку. Впереди комплекс "Хатынь" и Курган Славы. Патриотическим маршрутом следовали и наши коллеги. Передаю слово Елене Витко.



Позади около тысячи километров. Участников много, поэтому график движения смещается. За моей спиной момент передачи эстафеты между районами. Сейчас государственный флаг у колоны из Мяделя. Впрочем, национальная символика, как мы видим, и на каждой машине. Вообще маршрут автопробега "За Беларусь!" сегодня проходит в основном по западной части Минской области. Позади остались Столбцы, Несвиж, Дзержинск, Молодечно, Вилейка. Давайте из первых уст и узнаем, как это было.



Следующая точка автопробега - мемориальный комплекс "Хатынь" в Логойском районе. Участники почтят память погибших во время Великой Отечественной. Замкнется же круг эстафеты у Кургана Славы. Ну а мы отправляемся дальше.



