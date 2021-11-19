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Патриотический автопробег молодежи России и Беларуси соединился в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой"
И еще одна дорога, только которая уже объединяет нашу историческую память. Патриотический автопробег молодежи России и Беларуси сегодня соединился в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", посетили также Курган Славы, Хатынь. Знакомиться со знаковыми историческими местами участники будут еще два дня. О памятном маршруте - Елена Витко.
Раннее утро. У стен героической Брестской крепости нескончаемый поток посетителей. Именно здесь встретились участники российско-белорусского автопробега (почти 70 человек). У мемориального комплекса - дорога из горящих лампад как символ памяти о всех погибших.
В Брестской крепости от Вечного огня зажгли такую лампаду. Мы постараемся пронести этот огонь через все точки нашего автопробега, действительно зажечь лампады и возложить в этих памятных местах, довести этот огонь Брестской крепости до города-героя Смоленска. Поэтому вы видите очень много символизма, очень много различных мероприятий. И я уверен, этот автопробег в Год народного единства сплотит всех.
"Дорога памяти" в 800 километров. Ее преодолеют всего за три дня. В маршруте автопробега - мемориальные комплексы и памятники Великой Отечественной войны. Среди них и Курган Славы.
Автопробег такой - это единение России и Беларуси. Молодежь двух государств в едином порыве таком, в стремлении, с горящим сердцем вспоминает свою историю. Это дань памяти наших героям, дань уважения. У многих участников есть и родственники, которые погибли в Великую Отечественную войну. Вот лично у меня дед воевал в 9-й казачьей дивизии. Это тоже дань уважения моему деду. И слова благодарности ему, что я живой.
Патриотический автопробег "Дорога памяти"
Ценность жизни и мирного неба, героизм и отвага наших предков. Мысли, эмоции и чувства патриотов усиливаются с каждым километром. Осознание трагедии еще глубже пришло в мемориальном комплексе "Хатынь" (многие здесь впервые). Во время экскурсии участникам автопробега напомнили историю сожженной деревни, рассказали и о судьбах тех, кто чудом смог спастись. Символично живые цветы легли к скульптуре "Непокоренного человека".
Сейчас все, что мы можем (подвиг каждого из нас - это как минимум) - помнить и чтить память тех, благодаря кому мы сейчас живем. На самом деле это было моей мечтой - посетить данные места и отдать дань памяти в том числе и нашим братским народам. Они вместе со всем Советским Союзом сражались за нас и наше светлое будущее, за нашу Родину.
В Хатыни еще ни разу не был, это очень интересно. Чтим память предков. Мне известно, что мой прадедушка погиб на войне. А вообще я начала все это изучать после посещение сожженной деревни Шауличи. И принципе я начала заниматься историей своей страны.
Из Минской области патриотический марафон направился на север страны - в мемориальный комплекс "Шуневка" Докшицкого района. На завтра же в памятном маршруте "Адаменская горка" в поселке Лиозно.
Финиширует "Дорога памяти" на территории России. Автопробег пройдет через Аллею героев в поселке Красный Смоленской области. Объединит патриотов и диалоговая площадка: обсудят вопросы сохранения исторической памяти и воспитания детей и молодежи. После участники автопробега посетят музей Великой Отечественной войны в городе-герое Смоленске.
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