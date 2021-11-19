Патриотический автопробег молодежи России и Беларуси соединился в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой"

Сейчас все, что мы можем (подвиг каждого из нас - это как минимум) - помнить и чтить память тех, благодаря кому мы сейчас живем. На самом деле это было моей мечтой - посетить данные места и отдать дань памяти в том числе и нашим братским народам. Они вместе со всем Советским Союзом сражались за нас и наше светлое будущее, за нашу Родину.

Наталья Лареева, руководитель Смоленского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы"