Патриотический форум молодежи Союзного государства стартовал в БГУ

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:

Важно, чтобы наша молодежь сохранила историческую память о нашем великом прошлом, о наших предках - победителях, которые в свое время освободили мир от коричневой чумы. А сегодня мир немного сошел с ума. Мы должны встать на защиту этих завоеваний.