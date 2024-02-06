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Патриотический форум молодежи Союзного государства стартовал в БГУ

Двухдневный патриотический форум молодежи Союзного государства стартовал в БГУ. Его участники - более 60 студентов из Беларуси и России.

Цель - создание современной платформы для эффективного обмена опытом и идеями по созданию молодежных проектов, которые помогут сохранить историческую память. Ключевой этап форума - презентация книги "Срока давности не имеют. Преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны", которая подготовлена к печати при личном участии госсекретаря Дмитрия Мезенцева. В издании материалы уголовного дела по геноциду белорусского народа, а также исторические факты, которые способны пролить свет на события прошедших десятилетий.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Мы хотим, чтобы это был искренний диалог о том, что мешает Беларуси и России развиваться сегодня. Почему Запад столь агрессивен, имеем ли мы право сдаться и отступить от наших планов, замыслов, союзного строительства.

"Мы с вами были свидетелями того, как президенты наших стран Александр Лукашенко и Владимир Путин провели заседание Высшего госсовета, которое определило новый этап не только экономической, но и культурно-гуманитарной интеграции, сотрудничества, движения вперед", - подчеркнул Мезенцев.

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси:
Важно, чтобы наша молодежь сохранила историческую память о нашем великом прошлом, о наших предках - победителях, которые в свое время освободили мир от коричневой чумы. А сегодня мир немного сошел с ума. Мы должны встать на защиту этих завоеваний.
Мне было бы интересно наладить определенное взаимодействие с нашими белорусскими коллегами по части молодежной патриотической политики через определенную призму исторической науки. Не только относительно Великой Отечественной войны, но и Первой мировой, которая несколько несправедливо забыта.
Иван Демин, участник патриотического форума молодежи Союзного государства (Санкт-Петербург, Россия)

В программе патриотического форума - круглый стол по вопросам молодежной политики, презентация проектов и инициатив, которые реализуют в высших учебных заведениях Беларуси и России. В среду в планах участников диалоговой площадки культурная программа с посещением музеев.

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