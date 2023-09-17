Патриотический форум "Мы - белорусы!" традиционно пройдет на "Минск-Арене" в День народного единства

В 12 еще утра для воскресенья сложно попасть в самую гущу событий, но вечером тут будет здорово. "Минск-Арена" как и в прошлом году примет финал Дня народного единства. Отмечать страна начала в пятницу вечером. В течение 18 лет не в таком далеком периоде истории фактически была потеряна часть страны, но мы смогли забрать то, что по праву наше, белорусское. Историческое шоу, именно таким оно было в прошлом году на "Минск-Арене", - это не только про сам факт воссоединения, но и про то, какой Беларусь стала за эти годы. Это страна, которую многим из нас еще нужно узнавать. По Беларуси стоит попутешествовать, чтобы увидеть, насколько она в хорошем смысле слова разная - на севере, юге, западе, востоке и одновременно с одинаково качественной жизнью везде. Это успех. И этот успех сегодня покажут здесь через людей. Прямо в шоу расскажут о сотнях профессии, о городах и деревнях, о будущем, которое видят, и это видение объективно. Здесь развернулась выставка белорусских достижений. Мы покажем все в прямом эфире.