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Патриотический форум "Мы - белорусы!" традиционно пройдет на "Минск-Арене" в День народного единства
День народного единства страна чувствует, любит и отмечает патриотическими пробегами, гуляниями, концертами, патриотическим форумом "Мы - белорусы"! Он традиционно пройдет на "Минск-Арене". "Беларусь 1" будет вести прямую трансляцию. На месте уже сейчас работает Катерина Круталевич.
В 12 еще утра для воскресенья сложно попасть в самую гущу событий, но вечером тут будет здорово. "Минск-Арена" как и в прошлом году примет финал Дня народного единства. Отмечать страна начала в пятницу вечером. В течение 18 лет не в таком далеком периоде истории фактически была потеряна часть страны, но мы смогли забрать то, что по праву наше, белорусское. Историческое шоу, именно таким оно было в прошлом году на "Минск-Арене", - это не только про сам факт воссоединения, но и про то, какой Беларусь стала за эти годы. Это страна, которую многим из нас еще нужно узнавать. По Беларуси стоит попутешествовать, чтобы увидеть, насколько она в хорошем смысле слова разная - на севере, юге, западе, востоке и одновременно с одинаково качественной жизнью везде. Это успех. И этот успех сегодня покажут здесь через людей. Прямо в шоу расскажут о сотнях профессии, о городах и деревнях, о будущем, которое видят, и это видение объективно. Здесь развернулась выставка белорусских достижений. Мы покажем все в прямом эфире.
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