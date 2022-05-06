Патриотический форум "Нам жить и помнить" проходит на базе Белорусского медуниверситета

Наша Победа объединяет и студенческую молодежь Беларуси и России. Патриотический форум "Нам жить и помнить" в эти дни проходит на базе Белорусского медуниверситета. Участие принимают в том числе представители ярославского и смоленского вузов. О судьбах и смелости врачей в годы оккупации, о подвигах медиков в военное время студенты говорили не только за трибунами, но и во время закладки новой Аллеи памяти.



Форум завершится сегодня. Его участники посетят также Музей истории Великой Отечественный войны, возложат цветы к стеле погибших во время войны сотрудников и студентов минского мединститута.