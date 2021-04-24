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Патриотический конгресс Либерально-демократической партии прошел в Минске
Поддержка конституционного строя Беларуси, законности, мира и спокойствия в стране - это главные цели участников Патриотического конгресса Либерально-демократической партии. Он прошел сегодня в Минске, собрав порядка тысячи делегатов. В зале - политологи, депутаты, бизнесмены, дипломаты. Анастасия Бенедисюк пообщалась с участниками.
Это мероприятие Белорусский союз журналистов анонсировал с пометкой "Срочно в номер!". Дескать, для нашей политической системы будет непривычно жестко, откровенно и даже задорно. Хотя в последнее время произошло столько, что удивить уже сложно. Тут скорее важна аргументированная оценка в целом происходящего. Аргументированная, откровенная и, чтобы отрезвить, жесткая. Уж слишком по-разному сегодня трактуются даже самые очевидные вещи.
Почти 1 000 делегатов, десятки приглашенных, в том числе и зарубежных. И это в субботу. Показывать свою позицию, патриотическую, политическую, не только в удобный момент: придерживаться ее. Поствыборные события показали, как это важно. Олег Гайдукевич возьмет слово первым. "Выборов не было! Было противостояние". О том, что "валим власть, а потом разберемся!", скажет он, требовали задолго до того, как рядовой белорус опустил бюллетень в урну для голосования.
О. Гайдукевич: В отношении Беларуси идет гибридная война
Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:Убежден, что в отношении Беларуси и России идет сейчас гибридная война. Используется все что угодно: и информационное давление, и провокации, и санкционная политика, незаконная. Уже спорт используется. Россию незаконно отстранили от Олимпиады, а Беларусь учат, кого назначать, выбирать председателем Национального олимпийского комитета. Это покушение на наш суверенитет.
Подготовка к госперевороту
Когда "улица" не получилась, да и разговор особо никому не нужен, дошли до того, что вооруженным путем пытались совершить госпереворот.
Спецоперация "Тишина", наделавшая вопреки названию столько шума. Подозреваемые, в том числе граждане США, обсуждают подробности готовящегося преступления, определяя главную задачу - устранить Президента и членов его семьи, потом блокировать силовиков и оккупировать Минск, захватив при этом телевидение.
Вадим Боровик, политолог:Это ведь была не спонтанная операция, когда кто-то где-то там собрался в Zoom или на лавочке, они обсудили. Их курировали. Самое интересное, что они даже не знают, какие спецслужбы курируют. Они выступают чистыми марионетками. На их уровень даже не выводится, как в случае захвата власти они будут осуществлять управление либо страной, либо кто будет распоряжаться собственностью, кто займет какие-то посты. Это были люди, которых использовали вслепую. И вот посмотрите, как только у них этот переворот не удался - сразу от них отказались, никто их не поддерживает, от них открестились.
Попытка ликвидации суверенитета
Юрий Воскресенский, руководитель КСДС:Для меня это до сих пор шокирующее. Сразу вспоминаются слова из песни, что за этой личиной скрывался уголовник. До сих пор не могу прийти в себя и понять, почему такие интеллигентные люди пошли на такое. Скорее всего, ими полностью манипулировали. Они не могли сами до такого скатиться.
Не получилось и так. С новой силой взялись давить экономически. Впрочем, санкциями нас не удивить. Единственное, и это прозвучит сегодня с трибуны, не надо бояться делать ответные шаги. А лучше кооперироваться с Россией, чтобы наверняка.
Вадим Гигин, политолог:Должны все зарубить у себя на носу: Беларусь - это независимое суверенное государство. Мы сами можем за себя постоять. Я вот лично скажу, я раньше пользовался маркой Nivea, но после этих хамских заявлений, которые были сделаны в начале года, для меня этой компании больше нет. Я даже те пустые тюбики, которые у меня были, собрал в пакетик и выбросил. И больше покупать не буду. И до той поры, пока эта компания не извинится перед Беларусью. Никому прощать таких действий нельзя!
Партийная реформа
Еще одна тема, которая звучала сегодня в Минске (все-таки съезд ЛДПБ - партийная система), - и возможные реформы. На сей счет у Белорусского союза журналистов есть своя просьба.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:Ускоренное партийное развитие неизбежно, хотим мы этого или нет, начнет разделять журналистское сообщество и пул журналистов по всей стране, извините, по партийным квартирам. То есть будут приходить к нашим коллегам в регионах, будут притягивать в партии, в партийную прессу. И тут нет ничего плохого до тех пор, пока они выдерживают этику. Как это в Украине, США происходит. И чтобы это не вызвало раскола внутри самого Белорусского союза журналистов. С чем мы столкнулись в прошлом году, когда пытались расколоть на тех, кто поддерживает улицу и тех, кто - действующую власть. Здесь хотел бы попросить либералов, чтобы дали одинаково этично освещать работу всех политических партий.
Изменение Конституции
Информационная безопасность, сохранение традиционных ценностей - защита семьи, церкви. Это уже о предложениях для внесения в Конституцию. Кстати, звучала сегодня просьба и о закреплении в главном документе геополитического вектора - союз с Россией. Алексей Талай, член Конституционной комиссии, услышал.
Алексей Талай, член Конституционной комиссии, паралимпиец, общественный деятель:Ямного сегодня двигаюсь по стране, в различные регионы, областные центры, самые маленькие города. У нас выстроен такой график, что уже и форточку сложно найти.
Когда есть за что и за кого плыть - даже небольшая страна на большой воде может дать фору кому угодно.
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