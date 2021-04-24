Патриотический конгресс Либерально-демократической партии прошел в Минске

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: Ускоренное партийное развитие неизбежно, хотим мы этого или нет, начнет разделять журналистское сообщество и пул журналистов по всей стране, извините, по партийным квартирам. То есть будут приходить к нашим коллегам в регионах, будут притягивать в партии, в партийную прессу. И тут нет ничего плохого до тех пор, пока они выдерживают этику. Как это в Украине, США происходит. И чтобы это не вызвало раскола внутри самого Белорусского союза журналистов. С чем мы столкнулись в прошлом году, когда пытались расколоть на тех, кто поддерживает улицу и тех, кто - действующую власть. Здесь хотел бы попросить либералов, чтобы дали одинаково этично освещать работу всех политических партий.