Патриотический проект "Гордимся нашими земляками" открылся в Молодечно к 100-летию Героя Великой Отечественной

В Минской области продолжается патриотический проект "Гордимся нашими земляками". Это комплекс памятных мероприятий и выставок. Так, в областном краеведческом музее открылась экспозиция, приуроченная к 100-летию почетного жителя Молодечно Александра Ильича Мазаника. Герой Великой Отечественной и отличник просвещения в мирное время, он сделал немало не только для города, но и для всей Беларуси. Летопись земляка в сюжете Татьяны Божко (видео).