Патриотический проект "Мое письмо солдату" к 23 Февраля охватил все районы Минской области

Слова благодарности за мужество в письмах солдату. Патриотический проект к 23 Февраля охватил все районы Минской области. Школьники и учащиеся колледжей передали свои открытки и письма солдатам разных воинских частей. Так, сегодня ученики патриотического класса средней школы номер три Марьиной горки поздравили с Днем защитников Отечества солдат 5-й отдельной бригады спецназначения. Бойцам передали записанные на листе бумаги слова благодарности за верность Родине, за мужественное несение службы и защиту мирного неба над нашей страной.