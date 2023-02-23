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Патриотический проект "Мое письмо солдату" к 23 Февраля охватил все районы Минской области

Слова благодарности за мужество в письмах солдату. Патриотический проект к 23 Февраля охватил все районы Минской области. Школьники и учащиеся колледжей передали свои открытки и письма солдатам разных воинских частей. Так, сегодня ученики патриотического класса средней школы номер три Марьиной горки поздравили с Днем защитников Отечества солдат 5-й отдельной бригады спецназначения. Бойцам передали записанные на листе бумаги слова благодарности за верность Родине, за мужественное несение службы и защиту мирного неба над нашей страной.

Во время встречи бойцов и гостей армейской части прозвучали и музыкальные поздравления. В честь 23 Февраля представители воинского подразделения также приняли участие в патриотическом автопробеге.

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