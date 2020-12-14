Патриотический проект "Память сердца" начнется в Жлобине

Участники патриотического проекта "Память сердца" сегодня продолжат свой путь. Акция начнется в Жлобине. Потом молодежь соберется в Краснобережском аграрном колледже. Во время открытого диалога там обсудят сохранение исторической памяти Великой Отечественной войны.

Основной локацией дня станет мемориальный комплекс, посвященный детям - жертвам войны в агрогородке Красный берег. Его называют "детской Хатынью". В 1943 году на этом месте находился концлагерь, в котором фашисты брали кровь у детей для гитлеровской армии. Тогда от мучений погибли почти 2 тысячи человек. Участники проекта "Память сердца" проведут здесь и митинг-реквием.