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Патриотический проект "Память сердца" побывал в Могилеве

Патриотический проект "Память сердца", который объединил молодежь всей страны, побывал в Могилеве. Стартовал марафон на площади Славы, где увековечен боевой и трудовой подвиг жителей областного центра. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи возложили цветы к подножью Вечного огня в знак признательности тем, кто освобождал Беларусь и восстанавливал страну в послевоенные годы.

В Могилеве проект продолжился автопробегом "За любимую Беларусь". Его участники возложили цветы и зажгли лампады у подножья мемориала "Буйничское поле".

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