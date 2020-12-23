Патриотический проект "Память сердца" побывал в Могилеве

Патриотический проект "Память сердца", который объединил молодежь всей страны, побывал в Могилеве. Стартовал марафон на площади Славы, где увековечен боевой и трудовой подвиг жителей областного центра. Активисты Белорусского республиканского союза молодежи возложили цветы к подножью Вечного огня в знак признательности тем, кто освобождал Беларусь и восстанавливал страну в послевоенные годы.

