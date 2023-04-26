Патриотический проект по оцифровке памятников Беларуси - всю информацию можно получить по QR-коду

Глядя на то, что происходит на Западе, как кощунственно относятся к истории Великой Отечественной войны, мы решили прививать эту память в первую очередь через трудовые акции. Будем стараться оцифровать все наши деревни. А это более 70 сожженных деревень в районе. Есть деревни, восстановленные, где уже есть памятные знаки - в первую очередь мы на них обратим внимание. И, конечно, будем искать деревни, которые не восстановили.

Анастасия Маняк,первый секретарь Смолевичского районного комитета БРСМ