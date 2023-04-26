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Патриотический проект по оцифровке памятников Беларуси - всю информацию можно получить по QR-коду
Сохранить историческую память ради будущего страны. Патриотический проект "Сожженные сердца Хатыни" объединил молодежь Минской области.
Участники благоустраивают мемориалы и собирают фотохронику: в итоге памятники оцифровывают. Региональная инициатива стартовала в Смолевичском районе. Братскую могилу благоустроили в деревне Багута.
В марте 1943-го карательный отряд там уничтожил 40 дворов, погибли 130 человек. Сегодня всю информацию о знаковом объекте можно получить по QR-коду. Материалы размещают на сайте "Цифровая звезда": это международная акция Союзного государства.
Глядя на то, что происходит на Западе, как кощунственно относятся к истории Великой Отечественной войны, мы решили прививать эту память в первую очередь через трудовые акции. Будем стараться оцифровать все наши деревни. А это более 70 сожженных деревень в районе. Есть деревни, восстановленные, где уже есть памятные знаки - в первую очередь мы на них обратим внимание. И, конечно, будем искать деревни, которые не восстановили.
Проводится сбор информации. В тех районах, где знают о таких местах, там уже и таблички изготавливают, места будут оцифровывать. Те места, о которых информации еще мало, мы ее собираем и обрабатываем, чтобы можно было дальше работать. Это и архивы, и совместная работа с прокуратурой.
Только в Минской области до конца года планируют благоустроить не менее 30 объектов. Все они появятся на интерактивной карте. Пока же на виртуальном ресурсе практически полторы тысячи "Цифровых звезд".
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