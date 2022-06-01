В Брестской крепости уже 14 лет проводится патриотический проект "Рисуют дети"

Я нарисовала, спаленный немцами дом, из него вынесли солдата, который защищал. Белые голуби означают, что скоро будет мир, и все хорошо будет. Я знаю, что на Брестскую крепость был нанесен первый удар врага. И они продержались 28 дней под натиском противника.

Дарья Селюжицкая, учащаяся Клейниковской детской школы искусств