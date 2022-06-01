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В Брестской крепости уже 14 лет проводится патриотический проект "Рисуют дети"
Трогательный проект начался в Брестской крепости. Маленьким художникам предложили запечатлеть историю подвига героев. С альбомами и палитрами дети расположились в музейных залах рядом с предметами, которые стали свидетелями первых дней войны. Среди них будильник, остановившийся в первые часы войны, и кирпичи, на которых умирающие защитники нацарапали: "Умираем не срамя". Каждый ребенок мог сам выбрать сюжет и технику. Так, 10-летняя Дарья Селюжицкая решила изобразить семьи красноармейцев, которые также вместе с защитниками оказались в огненном котле цитадели.
Я нарисовала, спаленный немцами дом, из него вынесли солдата, который защищал. Белые голуби означают, что скоро будет мир, и все хорошо будет. Я знаю, что на Брестскую крепость был нанесен первый удар врага. И они продержались 28 дней под натиском противника.
Основная миссия - это сохранение памяти, сохранение преемственности поколений. И очень отрадно, что многие ребята принимают участие в этой акции не один, не два и даже не три года. Они имеют возможность посетить экспозиции, узнать историю крепости, приобщиться к ее уникальному историческому наследию.
Патриотический проект "Рисуют дети" проводят уже 14 лет. За это время в нем поучаствовали больше тысячи детей. Работы лучших авторов покажут на выставке. Она пройдет в одном из музеев цитадели.