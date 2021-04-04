Патриотический проект для подростков "Есть такая профессия - Родину защищать" запускают в Вилейском краеведческом музее. Во время интерактивных занятий выставку исторических артефактов, показ архивной кинохроники будут совмещать с приключенческими квестами и тестами. Ученики средних классов примут участие в играх и мозговых штурмах на одной из онлайн-платформ. Первый урок будет посвящен воинским званиям, наградам и знакам отличия.