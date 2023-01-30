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Патриотический проект "Зимний маршрут" объединил почти 150 участников

От адресной помощи ветеранам и облагораживания мемориалов до диалоговых площадок и знакомства с туристическими маршрутами Беларуси. Активная молодежь следует тропами патриотического проекта "Зимний маршрут". В этом году он объединил почти 150 активных молодых людей. А это 7 трудовых коллективов. В частности, в Минской области работают две команды: "Сердце Севера" и "Натхненне". Первый отправился в экспедицию в Несвижский и Копыльский районы, второй - в Слуцкий и Солигорский.

В этом году формат республиканского проекта перерос в международный. К белорусской молодежи присоединились активные студенты из России. Встреча с очевидцами Отечественной войны, образовательная программа для детей, спортивные турниры. До конца января команды будут реализовывать свои волонтерские проекты.

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