Патриотический проект "Зимний маршрут" в Минской области. Первыми экспедицию встретили Несвиж, Копыль, Слуцк и Солигорск

Сегодня Международный день памяти жертв холокоста и 79-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Еще один повод вспомнить наше героическое прошлое времен Великой Отечественной и взвесить цену Победы, присоединиться к патриотическому проекту "Зимний маршрут". Тропами памяти идут молодые люди. Помощь ветеранам и благоустройство мемориалов, диалоговые площадки и знакомство с туристическими маршрутами Беларуси.

В этом году к "Зимнему маршруту" в Минской области присоединились две команды "Сердце Севера" и "Вдохновение". Первая отправилась в экспедицию в Несвижский и Копыльский районы, вторая - в Слуцкий и Солигорский.

В этом году формат республиканского проекта перерос в международный. К белорусской молодежи присоединились активные студенты из России.

Знакомство со слуцким наследием начали с символического чествования героев Отечественной войны, затем активная молодежь посетила краеведческий музей и художественную галерею. Прочувствовали и спортивный драйв. На баскетбольной площадке встретились воспитанники кадетского училища и мужскойполовиныкоманды "Вдохновение".