Патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" стартует в Могилеве 25 января

Четвертый сезон республиканского патриотического трудового проекта "Зимний маршрут", посвященного 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, стартует на базе средней школы №8 Могилева 25 января, пишет БЕЛТА.



Проект будет реализован в период с 25 января по 9 февраля во всех областях Беларуси. Бойцы отрядов зимнего маршрута (ОЗМ) посетят двадцать районов - Белыничский, Браславский, Несвижский. Кобринский, Островецкий, Пуховичский, Сморгонский и другие, куда выедут восемь сводных студенческих отрядов "Зимнего маршрута" в составе 168 бойцов БСО. К слову, традиционно в проекте примут участие представители Российских студенческих отрядов из Пскова и Казани. На протяжении недели каждый отряд с комплексной программой побывает не менее, чем в двух районах.



Первыми в четвертом сезоне стартуют бойцы отряда зимнего маршрута "Сияние" имени Героя Советского Союза Е.А. Юрченко, который представлен в проекте студентами Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова, Белорусско-Российского университета, Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий, Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, а также учащимися Бобруйского государственного медицинского колледжа.



Патриотический трудовой проект "Зимний маршрут" - это комплекс мероприятий, направленных на становление гражданской позиции молодежи, реализацию их трудового, коммуникативного и творческого потенциала. В рамках программы участники проекта организуют с учащимися сельских школ занятия по профориентации, познакомят ребят с возможностями атомной энергетики в Беларуси, расскажут молодым людям о направлениях деятельности Белорусского республиканского союза молодежи и, конечно, о Белорусских студенческих отрядах. Кроме того, они представят разработку Белорусских студенческих отрядов "Хронограф исторической памяти", посвященный событиям Великой Отечественной войны на территории Беларуси. На протяжении "Зимнего маршрута" бойцы отрядов окажут шефскую помощь гражданам различных социальных категорий, организуют творческие вечера, примут участие в благоустройстве социально-культурных объектов.



Эстафету "Зимнего маршрута" у отряда "Сияние" 27 января в Белоозерске примет ОЗМ "Лед и Пламя" имени Героя Советского Союза А. М. Кижеватова. 28 января в Браславе - ОЗМ "Время Первых" имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова, в Гродно - ОЗМ "Азiмыя" имени Героя Советского Союза полковника И.Д. Лебедева, в агрогородке Круговец-Калиново Добрушского района - ОЗМ "Первый шаг", в Несвиже - ОЗМ "Сердце Севера", в поселке Мухавец Брестского района ОЗМ "Орион" имени дважды Героя Советского Союза П.И. Климука. Крайним в "Зимний маршрут" 2 февраля в Дзержинске выйдет ОЗМ "Натхненне" имени Героя Советского Союза И.И. Кустова.



Фото:БЕЛТА