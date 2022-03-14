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Патриотическое воспитание молодежи - приоритетное развитие Беларуси
Воспитание современной молодежи в соответствии с традиционными ценностями - это один из главных приоритетов развития нашего государства.
Об этом сегодня заявил зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков. В Совете Республики обсуждали развитие военно-патриотических клубов для школьников.
На базе воинских частей ребята знакомятся с жизнью военнослужащих, изучают основы боевой подготовки, огневой, медицинской. В стране сейчас работает 17 военно-патриотических клубов. 18-й в скором времени откроет свои двери для юных патриотов в Гомеле.
Сегодня нашему государству нужны сильные, активные, инициативные, грамотные люди, которые готовы учиться, развиваться, работать на благо своего государства. Очень важно, чтобы у них была активная гражданская позиция, потому что при необходимости нужно встать и на защиту этого государства.
Очень большой интерес и большое желание у молодых людей туда приходить. Им нравится общение с офицерами. Им нравится общение с сержантами, солдатами, где равный обучает равного. Созданы комфортные условия для занятий по боевой специальности. Бойцам нравится. Это дисциплинирует их. Они в вечернее время заняты, занимаются, передают те знания, которые у них есть.
В Совете Республики обсудили развитие агроэкотуризма
В фокусе внимания экспертного совета и еще одна тема - развитие белорусского агроэкотуризма. Сегодня в стране около 3 тысяч агроусадеб, которые предлагают гостям колоритный отдых - сплавы на байдарках, веломаршруты, экотропы.
В данной ситуации, которая сложилась, и биологическая - пандемия, и экономическое безумие - то, что творит коллективный Запад, это позволит еще один шаг сделать нашему турбизнесу в направлении агроусадеб - возможность людям не только нашим, но и российским - Грузия, Казахстан - загрузить в полном объеме. Вот эти усадьбы получат рабочие места, заработанные деньги и развивается территория.
Экспертный совет был создан в июне 2021 года по поручению главы государства, чтобы анализировать проекты законодательных актов по важнейшим вопросам развития страны. В состав совета входят наиболее авторитетные ученые и практики из разных областей.
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