Патриотическое воспитание молодежи - приоритетное развитие Беларуси

Очень большой интерес и большое желание у молодых людей туда приходить. Им нравится общение с офицерами. Им нравится общение с сержантами, солдатами, где равный обучает равного. Созданы комфортные условия для занятий по боевой специальности. Бойцам нравится. Это дисциплинирует их. Они в вечернее время заняты, занимаются, передают те знания, которые у них есть.

Николай Карпенков, замминистра внутренних дел - командующий внутренними войсками Беларуси