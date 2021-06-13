Патриотическое воспитание молодежи: защитить умы школьников от атак из телеграм-каналов

Сегодня как никогда важно патриотическое воспитание молодежи, ведь умы молодых людей подвергаются массированной атаке со стороны деструктивных телеграм-каналов, где историю старательно пытаются переписать. А народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего. На базе ГУВД Мингорисполкома и УВД администрации Первомайского района создан спортивно-патриотический отряд "Герои", где со школьниками проводят мероприятия патриотического воспитания.