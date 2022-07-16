Патриотическое воспитание - одна из главных задач Военной академии Беларуси

Начальник Военной академии Беларуси Геннадий Лепешко в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что патриотическому воспитанию молодежи уделяется большое внимание. Ведь она - будущее страны.

"Мы преподаем своим курсантам одну из значимых операций в Великой Отечественной войне - операцию по освобождению Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков под кодовым названием "Багратион", - сказал Лепешко.

Очень важно проводить аналитику и разбираться в ситуации, по ходу адаптируя планы по защите государства и применению специальной военной техники.

Геннадий Лепешко отметил, что в Военной академии весь профессорско-преподавательский состав имеет богатый служебный опыт. Есть преподаватели с опытом участия в вооруженных конфликтах. Это те люди, которые способны разобраться в ситуации, складывающейся внутри страны, на внешних границах. Они могут проанализировать ситуацию и правильно донести информацию.

Каждый военный учится защищать свою Родину, и никто не хочет допустить войны на своей территории. А учения помогают оттачивать мастерство по защите границ и мирных граждан.