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Патриотическое воспитание - одна из главных задач Военной академии Беларуси
Начальник Военной академии Беларуси Геннадий Лепешко в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что патриотическому воспитанию молодежи уделяется большое внимание. Ведь она - будущее страны.
"Мы преподаем своим курсантам одну из значимых операций в Великой Отечественной войне - операцию по освобождению Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков под кодовым названием "Багратион", - сказал Лепешко.
Очень важно проводить аналитику и разбираться в ситуации, по ходу адаптируя планы по защите государства и применению специальной военной техники.
Геннадий Лепешко отметил, что в Военной академии весь профессорско-преподавательский состав имеет богатый служебный опыт. Есть преподаватели с опытом участия в вооруженных конфликтах. Это те люди, которые способны разобраться в ситуации, складывающейся внутри страны, на внешних границах. Они могут проанализировать ситуацию и правильно донести информацию.
Каждый военный учится защищать свою Родину, и никто не хочет допустить войны на своей территории. А учения помогают оттачивать мастерство по защите границ и мирных граждан.
Интервью с начальником Военной академии Геннадием Лепешко в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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